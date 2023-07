Università: Mur, il 14 e 18 settembre le prove di ammissione corsi di laurea professioni sanitarie

Si terrà il prossimo 14 settembre la prova di ammissione ai corsi di laurea in lingua italiana delle Professioni Sanitarie triennali.

Da logopedia a podologia. Da ostetricia a infermieristica. Si terrà il prossimo 14 settembre la prova di ammissione ai corsi di laurea in lingua italiana delle Professioni Sanitarie triennali e il 18 settembre quella ai corsi in lingua inglese. Il Mur spiega che gli studenti dovranno svolgere una prova scritta uguale per tutte le università composta da 60 domande, ciascuna con cinque possibili risposte, da risolvere in un tempo massimo di 100 minuti. I quesiti riguarderanno argomenti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica matematica.

Saranno poi i singoli atenei a indicare nei bandi di concorso i posti provvisori per le immatricolazioni corrispondenti al potenziale formativo comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno accademico 2023\2024. I posti eventualmente banditi dagli atenei che hanno proposto istanza di accreditamento saranno condizionati all’esito positivo delle procedure, aggiunge il Mur.