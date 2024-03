Università a Siracusa, presentati due nuovi corsi

Presentati gli indirizzi di Infermieristica e di Progettazione e gestione del turismo culturale in collaborazione con UniCt. Priolo: “Potenziata offerta formativa”. Italia: “Promessa mantenuta”

SIRACUSA – Si amplia l’offerta formativa universitaria a Siracusa. Infatti sono stati presentati due nuovi corsi di laurea frutto della collaborazione con l’università degli studi di Catania: uno in Infermieristica e uno in Progettazione e gestione del turismo culturale, che prenderanno il via a partire dall’anno accademico 2024-25.

La presentazione dei due nuovi corsi si è svolta nei suggestivi locali dello storico Palazzo Impellizzeri finito di restaurare e che presto sarà completato con gli arredi. Vi hanno preso parte il rettore dell’ateneo di Catania, Francesco Priolo, il sindaco, Francesco Italia, l’assessore alla Cultura e all’Università del Comune, Fabio Granata, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, la direttrice del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie Avanzate, Antonella Agodi, e la direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche Marina Paino.

“Da oggi Siracusa è ancor di più città universitaria – ha dichiarato il rettore Priolo -, il terzo polo consolidato di quel Siciliae studium generale che ambisce ad essere nuovamente, come alle sue origini, l’università di Catania. Dal giugno 2020, quando abbiamo sottoscritto l’accordo con il comune di Siracusa, abbiamo investito oltre dieci milioni sulle strutture edilizie e potenziato l’offerta formativa. Stiamo ristrutturando la caserma Abela, che ospita i corsi di Architettura, stiamo per consegnare Palazzo Impellizzeri ristrutturato, e abbiamo già restituito Palazzo Chiaramonte dove ha ripreso pienamente le attività la prestigiosa Scuola di Archeologia”.

“Adesso, grazie al protocollo di intesa con l’Asp e a una rinnovata collaborazione con il Comune – ha concluso il rettore – faremo partire un corso di laurea in Infermieristica con cento posti disponibili e presto partirà anche un corso in Gestione del turismo culturale. È il segno concreto che l’Università di Catania a Siracusa vuole restare e vuole crescere”.

“Già nel 2018 – ha affermato il sindaco Francesco Italia – dissi che avrei voluto un rapporto più forte con l’Università di Catania e adesso lo stiamo dimostrando con i fatti, con investimenti nell’edilizia e con l’avvio di altri due corsi di laurea che, e penso soprattutto a Infermieristica, metteranno nel mercato del lavoro professioni di cui il territorio ha grande bisogno. Trovo inoltre straordinaria la collaborazione con l’Asp. Trasformando in realtà il sogno di Christiane Reimann, abbiamo chiuso il cerchio di questo bell’esempio di vita e amministrativa e di collaborazione tra le istituzioni. Oggi possiamo guardare negli occhi i giovani dicendogli di cominciare a fidarsi un po’ più di noi politici perché sappiamo mantenere le promesse. Un giorno di gioia che sono felice di condividere con tutti voi”.

In coerenza con il Piano strategico dell’Università di Catania 2022-26, il nuovo corso di laurea triennale a numero programmato in Infermieristica accoglierà 100 studenti l’anno e ambisce a soddisfare le richieste legate alla salute dei residenti nel territorio, così come espresse da più parti, ampliando in maniera vantaggiosa l’offerta formativa nel capoluogo siracusano. Le attività formative di Infermieristica a Siracusa si terranno prevalentemente a Villa Reimann, struttura messa a disposizione dal Comune di Siracusa e dotata di un auditorium da un centinaio di posti per lo svolgimento delle lezioni e altre attività in spazi appropriati da destinare allo studio e le attività amministrative, e di un’ampia area verde con parco.