Caduta di diversi metri dopo il cedimento di una griglia a Palermo

A Palermo uno spiacevole incidente in via Ribera, nel quartiere Olivuzza. Un uomo di 49 anni ha fatto una caduta di tre metri precipitando in un garage dopo che una griglia situata sul marciapiedi ha ceduto.

A estrare e soccorrere l’uomo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che poi lo hanno trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente richiesta la delimitazione del punto dove è avvenuta la caduta che ha coinvolto il quarantanovenne.