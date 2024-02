Uomo precipita con parapendio: recuperato e soccorso nel Catanese

Un uomo è precipitato con un parapendio nella zona tra Pizzo Castellana e la Necropoli di Piano Cannelle, a San Michele di Ganzaria.

Un uomo è precipitato con un parapendio nella zona tra Pizzo Castellana e la Necropoli di Piano Cannelle, nel territorio del Comune di San Michele di Ganzaria. Nel tardo pomeriggio di sabato 17 febbraio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono stati allertati per il recupero del soggetto. Il recupero è stato complicato per il buio e la zona impervia.

Il salvataggio e il ricovero

Un tecnico del soccorso alpino – insieme ai Vigili del Fuoco di Caltagirone, al personale della Protezione Civile Comunale e al personale sanitario del 118 – hanno recuperato l’infortunato. L’individuo è stato trasportato lungo un pendio fino a una zona pianeggiante sovrastante l’avvallamento in cui era caduto. L’uomo ha riportato un trauma toracico ed è stato condotto in ambulanza. Lo stesso è stato ospedalizzato in pronto soccorso.