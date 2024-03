Nuova tragedia in casa, 64enne trovato morto a Bagheria: disposta autopsia

A lanciare l'allarme i vicini di casa, che non avevano notizie dell'uomo da giorni.

Dolore a Bagheria, in provincia di Palermo, dove un uomo di 64 anni è stato trovato morto nella sua casa, situata in via Ragona.

Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo della vittima, F.G.

Uomo trovato morto in casa a Bagheria

Secondo le prime informazioni, il 64enne viveva da solo e in condizioni di povertà. Lo assisteva la Caritas cittadina, che lo considerava come “un uomo di famiglia”. Sembra che l’uomo sia deceduto per cause naturali, forse un arresto cardiaco. Nonostante questo, verrà effettuata l’autopsia per accertare le motivazioni e i dettagli sulla morte improvvisa del 64enne.

A trovare il corpo senza vita del malcapitato sono stati i carabinieri della compagnia di Bagheria, intervenuti sul posto assieme al personale del 118 dopo l’allarme lanciato dai vicini.

La tragedia di Ficarazzi

La scorsa settimana, un episodio simile è avvenuto a Ficarazzi (in provincia di Palermo). Nello specifico, un uomo di 59 anni è stato trovato morto in casa in via Mulinello: sarebbe deceduto in seguito a un malore improvviso e fatale. A trovare il corpo sono stati i vigili del fuoco. Da giorni i vicini di casa e i familiari non avevano notizie dell’uomo.

Immagine di repertorio