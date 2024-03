Usa 2024, il triste siparietto di Trump agli Oscar: “Jimmy Kimmel il peggiore di sempre”

L'ex presidente sul suo social Truth si è scagliato contro il conduttore dello show

Non è passata inosservata l’ultima uscita di Donald Trump, che durante la notte degli Oscar ha attirato l’attenzione con un commento rilasciato sul suo social Truth. L’ex presidente si è scagliato contro il conduttore dello show Jimmy Kimmel, definendolo come “il peggiore di sempre”. Una osservazione che ha attirato l’attenzione del mondo del cinema, tanto che dal palco del Dolby Theatre di Los Angeles, poco prima che calasse il sipario, è arrivata la replica di Kimmel, che dopo aver letto in diretta la recensione del tycoon ha affermato: “Grazie per aver guardato, ma non è passata l’ora del coprifuoco in prigione?”.

La risposta di Kimmel era chiaramente riferita alle vicende giudiziarie che vedono protagonista l’ex presidente degli Stati Uniti. Il commento di Trump è arrivato al termine di una settimana intensa, caratterizzata dal Super Tuesday, giornata in cui in America si è votato in 17 Stati diversi per le primarie, e anche dal ritiro della repubblicana Nikki Haley. A condire ulteriormente il contesto ci sono stati i diversi scambi di accuse tra il presidente Biden e lo stesso Trump, con dichiarazioni forti nei rispettivi comizi e spot pubblicitari ironici.

Usa 2024, aumento di donazioni per Biden, problemi di liquidità per Trump

Dopo il discorso sullo stato dell’Unione dello scorso giovedì, davanti al Congresso riunito in sessione plenaria, il presidente Biden ha ricevuto donazioni per 10 milioni di dollari nelle 24 ore successive. Per Trump le cose sono più complicate dal punto di vista economico. Le spese giudiziarie, equivalenti a quasi mezzo miliardo, che il magnate deve versare nelle casse dei tribunali, stanno creando problemi per la campagna elettorale del tycoon, che comunque può ancora contare sull’influenza della sua figura nei confronti del popolo americano.

