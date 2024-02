Usa 2024, Trump dichiarato ineleggibile in Illinois: accusato di aver “istigato un’insurrezione”

Il tycoon è accusato di aver cercato di sovvertire l'esito delle elezioni del 2020, provocando anche l'assalto a Capitol Hill a Washington

Proseguono i guai giudiziari di Donald Trump durante la campagna elettorale per Usa 2024. L’ultima vicenda riguarda la sua ineleggibilità alle primarie dell’Illinois, anche se la giudice democratica Tracie R. Porter ha stabilito che il tycoon può rimanere in corsa fino a venerdì. In questo modo l’ex presidente avrà modo di presentare appello.

Usa 2024, Trump accusato di aver “istigato un’insurrezione”

La decisione di rendere Trump ineleggibile è figlia del 14esimo emendamento, che di fatto esclude la candidatura alle elezioni americane per qualsiasi politico che abbia “istigato un’insurrezione”. Il riferimento è chiaramente legato all’accusa mossa all’ex presidente di aver cercato di sovvertire l’esito delle elezioni del 2020, provocando l’assalto a Capitol Hill a Washington. Tuttavia su questa vicenda i giudici della Corte Suprema hanno fissato un’udienza il 22 aprile per ascoltare i pareri favorevoli e contrari a questa tesi.

Usa 2024, Trump: “Porterò avanti la più grande deportazione di migranti irregolari della storia americana”

Intanto Trump continua imperterrito la sua campagna elettorale e in un video recente pubblicato sul suo social Truth è tornato sul tema dell’immigrazione, promettendo la più grande deportazione di massa di migranti irregolari nella storia americana: “Come presidente porterò avanti la più grande deportazione di massa di illegali nella storia americana. Per rimuovere i clandestini e criminali di Joe Biden, perché è quello che sono”. Il post è stato pubblicato da Trump in un momento in cui anche l’attuale presidente Joe Biden sta affrontando il tema dei migranti irregolari. Non a caso entrambi i candidati hanno due appuntamenti diversi nei confini proprio per discutere sul tema immigrazione.

Usa 2024, tutto pronto per il Super Tuesday

Intanto in America è tutto pronto per il Super Tuesday, appuntamento elettorale del 5 marzo dove storicamente si vota per le primarie in 17 stati diversi. Per questo appuntamento Donald Trump ha scelto come tappa Richmond, capitale della Virginia, come teatro della sua campagna elettorale in vista del voto di martedì. Il tycoon nella giornata di sabato terrà il suo discorso elettorale presso il Greater Richmond Convention Center.

