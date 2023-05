Usa, Biden: “Da intelligenza artificiale enorme potenziale ed enorme pericolo”

La Casa Bianca quindi segnala la disponibilità a sostenere regolamentazioni e leggi per il controllo

“Quello che fate con l’intelligenza artificiale comprende un enorme potenziale ed un enorme pericolo“. E’ quanto ha detto Joe Biden ai vertici di Google, Microsoft, Anthropic e OpenAI che ieri hanno partecipato alla riunione convocata dalla Casa Bianca per stabilire regole e misure per limitare i rischi dell’intelligenza artificiale.

A sottolineare il fatto che per l’amministrazione l’Ai è una questione “veramente importante”, il presidente è comparso per un breve saluto all’incontro, che era presieduto dalla vice presidente Kamala Harris, ed ha ricordato ai Ceo che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza dei loro prodotti prima di immetterli sul mercato. L’amministrazione da parte sua è impegnata “a fare la sua parte” per proteggere la sicurezza degli americani, hanno sottolineato sia Biden che Harris. Con la vice presidente che ha ribadito che le società hanno “l’obbligo etico, morale e legale” di garantire questa sicurezza.

La Casa Bianca quindi segnala la disponibilità a sostenere regolamentazioni e leggi per il controllo dell’intelligenza artificiale, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. Nell’incontro si è avuta “una franca e costruttiva discussione” sulla necessità della trasparenza da parte delle società, fanno sapere ancora dalla Casa Bianca, e si è discusso in particolare di processi di valutazione effettiva dei sistemi Ai, anche per garantire la loro sicurezza da attacchi.