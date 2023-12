Come in “Mamma ho perso l’aereo”: bimbo di 6 anni imbarcato su aereo sbagliato a Natale

Grande ansia da parte di tutti i familiari, in primis della nonna che non lo ha visto arrivare in aeroporto

Accade negli Usa e sono incredibili le analogie con la trama del celebre film “Mamma ho riperso l’aereo” del ’92, in cui un giovanissimo Macaulay Culkin viene separato dai genitori finendo su un aereo diretto a New York anziché in Florida. Come nella fortunata pellicola, un bambino di sei anni è stato imbarcato sull’aereo sbagliato a causa di un clamoroso errore commesso da una compagnia aerea.

Nonna in ansia

Una disavventura, quella del piccolo Casper, che lo ha visto partire da Philadelphia, da solo, diretto a Fort Myers, Florida, dove lo aspettava la nonna. Quando la donna non ha visto arrivare il nipote ha chiesto spiegazioni alla compagnia, la Spirit Airlines.