Usa, sparatoria a Pittsburgh: esplosi centinaia di colpi

Le autorità avrebbero richiesto più munizioni per affrontare l'uomo armato, dal momento che quelle che avevano in dotazione sono già finite.

Uno scontro a fuoco è in corso a Pittsburgh, in Pennsylvania. Lo riferisce l’emittente Abc citando la polizia locale, che parla di ”situazione di sparatoria attiva” nel quartiere di Garfield. L’aggressorre, al quale la polizia locale avrebbe notificato questa mattina un avviso di sfratto, si è barricato all’interno di un edificio dopo aver colpito e abbattuto due droni della polizia utilizzati per monitorare la situazione. Gli agenti e l’aggressore hanno già sparato centinaia di colpi d’arma da fuoco, ha riferito Fox News.

Il Pittsburgh Tribune-Review riferisce che le autorità hanno richiesto più munizioni per affrontare l’uomo armato, dal momento che quelle che avevano in dotazione sono già finite. Gli agenti della Pubblica sicurezza stanno lavorando per evacuare gli abitanti, prosegue l’Abc, mentre è stato chiesto a chi si trova in casa di non uscire.