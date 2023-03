Usa, tornado devastano 5 stati: almeno 10 morti

Continua l’ondata di maltempo nel sud degli Stati Uniti. Dieci morti in cinque Stati. Sale il bilancio delle vittime di diversi tornado che hanno spazzato via tutto, nella notte tra giovedì e venerdì. Lo hanno riferito funzionari locali, secondo quanto riporta il sito Nbc News.

Le vittime

Quattro persone sono morte ieri in Kentucky, una nel Tennessee, tre in Alabama e una persona è stata trovata morta in Arkansas, hanno precisato le fonti locali. Una persona in Mississippi è morta a causa del maltempo giovedì. “Abbiamo già perso troppe persone a causa di inondazioni, tornado e altri eventi meteorologici, quindi vogliamo che tutti siano al sicuro oggi” ha detto il governatore del Kentucky, Andy Beshear, in una conferenza stampa. Ingenti anche i danni. Più di 650.000 case e aziende nel Tennessee e nel Kentucky sono rimaste oggi senza elettricità.