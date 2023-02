Usb Sicilia: il 25 febbraio si fermano i Vigili del Fuoco

L’Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco Sicilia ha reso noto che “espletato il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, nel tentativo di sensibilizzare anche l’’opinione pubblica sulla grave situazione in cui versa il soccorso tecnico urgente con particolare riferimento alla dotazione organica (l’ultima emergenza – non dichiarata- ha visto i vigili del fuoco fare l’inverosimile con pochissime unità in più), la salute e la salvaguardia dei lavoratori non completamente tutelati, lasciati allo sbaraglio e senza una organizzazione delle micro e macro calamità, proclama lo sciopero regionale della categoria per sabato 25 febbraio dalle 9 alle 13”.