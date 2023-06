“Ustica non si dimentica”: Marsala ricorda le vittime della strage

Il ricordo a 43 anni distanza dall'abbattimento del Dc 9 dell'Itavia con a bordo 81 passeggeri

“43 anni fa il DC9 dell’Itavia precipitava al largo dell‘isola di Ustica. Tra depistaggi, menzogne e falsità oggi sappiamo che le 81 persone a bordo sono morte a causa di un missile e non certo per una bomba o per un cedimento strutturale. Commemoreremo le vittime marsalesi, che il mare non ha mai restituito, assieme ai loro familiari ai quali affettuosamente ci stringeremo”. Queste le parole scritte su Facebook da Salvatore Inguì, coordinatore provinciale di Libera, in occasione del 43° anniversario della strage di Ustica che prende il via oggi e che continueranno fino al 10 agosto.

Presenti i parenti delle vittime

‘Ustica non si dimentica’, è questo lo sloga con cui a Marsala (a Capo Boeo), a Bologna e negli altri comuni dove risiedevano le vittime della Strage sarà più sentita la commemorazione. Il ricordo a 43 anni distanza dall’abbattimento del Dc 9 dell’Itavia con a bordo 81 passeggeri. Oggi 27 giugno, il sindaco di Bologna Lepore riceverà in Comune i parenti delle vittime.