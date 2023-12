Ustionato mentre cercava di riscaldarsi, morto senza fissa dimora

L'uomo era stato trovato all'interno di un ricovero di fortuna in un canneto. A soccorrerlo erano stati i carabinieri

All’ospedale S.Eugenio, a causa delle lesioni riportate, è morto oggi il 50enne senza fissa dimora che era rimasto investito dalle fiamme che lui stesso aveva innescato per riscaldarsi.

I soccorsi

L’uomo era stato trovato all’interno di un ricovero di fortuna in un canneto adiacente via Las Vegas a Torvajanica, in provincia di Roma. A soccorrerlo erano stati i carabinieri della Stazione di Torvajanica che transitando lungo la via avevano notato le fiamme.