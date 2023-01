Valderice, muore sub palermitano durante immersione

Muore un sub e fotografo subacqueo palermitano. Nel giro di poche ore sono arrivati molti messaggi di cordoglio per l’uomo.

Muore un sub e fotografo subacqueo palermitano di 55 anni. Si tratta di Fernando Scalici che ha perso la vita nel corso di un’immersione nelle acque di Bonagia, frazione balneare di Valderice. L’uomo era a circa un miglio dal porto quando pare che abbia avuto un malore. I compagni che si trovavano insieme a lui hanno lanciato l’allarme. Sul posto la Guardia Costiera, le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118. Arrivato al porto i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Nel giro di poche ore sono arrivati molti messaggi di cordoglio per l’uomo, parecchio noto nel mondo dei sub.