Valguarnera Caropepe lancia la Democrazia partecipata

Il regolamento relativo all’anno 2023 è stato pubblicato nei giorni scorsi dal Comune. Potranno esprimere la loro preferenza tutti i cittadini dai 16 anni compiuti

VALGUARNERA CAROPEPE (EN) – Il Comune ha pubblicato il regolamento per la Democrazia partecipata relativo all’anno 2023. Secondo l’avviso, tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono presentare proposte progettuali da realizzarsi all’interno dei confini cittadini.

Le proposte devono necessariamente rientrare in una delle seguenti aree tematiche: ambiente, ecologia e sanità; lavori pubblici; sviluppo economico e turismo; spazi e aree verdi; politiche giovanili; attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive. L’importo destinato dal Comune per il progetto che risulterà vincitore è pari a 8.000 euro.

“La quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente – ha spiegato il sindaco Francesca Draià – è destinata a forme di Democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune”.

Le idee progetto devono essere presentate al Comune tramite compilazione di una scheda, in cui verranno indicati la sintesi e la descrizione del progetto, i dettagli di realizzazione tecnica e una stima dei costi. Una volta che le proposte saranno pervenute in Comune, allo scadere del termine di presentazione della domanda, il Comune valuterà le idee progetto e deciderà quali far accedere alla votazione finale. L’analisi delle proposte verrà effettuata secondo i seguenti criteri di valutazione: fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi; compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; stima dei costi; stima dei tempi di realizzazione; caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; caratteristica dell’innovazione; compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. Le idee progetto, a eccezione di quelle ritenute dal Comune non idonee, verranno inserite nel documento Democrazia partecipata, che sarà reso pubblico e fruibile sul sito del Comune.

“Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta – hanno evidenziato dal Comune – che approva il documento denominato Democrazia partecipata, i cittadini residenti nel Comune di Valguarnera Caropepe che abbiano compiuto i 16 anni di età, compresi gli stranieri residenti, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo la propria scelta, utilizzando l’apposita scheda. La scheda deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, sezione Democrazia partecipata, oltre che in formato cartaceo presso l’ufficio Protocollo del Comune. La scheda di votazione, corredata dal documento d’identità, può essere consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo o inviata a mezzo posta, anche elettronica”.

Il progetto maggiormente votato dalla cittadinanza sarà scelto per essere finanziato e realizzato. Qualora il progetto vincitore prevedesse l’impiego di risorse finanziarie minori rispetto a quelle messe a disposizione dal Comune, e quindi risultassero delle somme eccedenti, queste verranno utilizzate per la realizzazione di altri progetti.