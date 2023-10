Valguarnera: ecco il nuovo campetto di calcio a 5

La struttura di contrada Marcato è stata fortemente voluta dall’Amministrazione e realizzata grazie a un investimento di oltre 700 mila euro finanziato dal Credito sportivo

VALGUARNERA CAROPEPE (EN) – Lo sport e l’attività fisica sono un motore importante per la vita di un comune ed è per questo che le Amministrazioni comunali spesso si interessano e investono su attività e strutture che possano favorirne lo sviluppo e possano agevolare i cittadini a praticarlo. È sicuramente il caso di Valguarnera, dove negli scorsi mesi è stato realizzato un campetto di calcio a cinque che proprio in questi giorni è stato messo a disposizione della comunità cittadina.

La nuova struttura comunale, fortemente voluta dall’Amministrazione capitanata dal sindaco Francesca Draià, si trova in contrada Marcato ed è stata realizzata grazie a 730.000 euro ottenuti dal Credito sportivo e che quindi verranno pian piano pagati dalla comunità. Il nuovo campetto è stato messo a disposizione dei cittadini di Valguarnera nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 22. Sarà consentito l’utilizzo sia ai maggiorenni che ai cittadini minori autorizzati da adulti.

Le modalità di utilizzo del campetto di calcio

Per quanto riguarda invece le modalità di utilizzo, è necessario un pagamento tramite bonifico a un conto corrente comunale che è possibile conoscere consultanto il sito web istituzionale del Comune. Il bonifico va effettuato con causale “Utilizzo campo di calcio a 5”, per ottenere un blocchetto contenente dieci ticket sportivi. Tale blocchetto ha il costo di 20 euro per i cittadini minorenni e 30 euro per i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età.

Per poter utilizzare l’impianto sportivo, occorre comunque presentare l’elenco nominativo dei giocatori, i quali disputeranno le partite durante l’orario fissato in precedenza con l’Ufficio comunale di competenza e presentare una liberatoria che solleva l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità penale o civile per eventuali sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l’attività.

La richiesta di utilizzo del Campo sportivo comunale di calcio a cinque è valida fino al 31 dicembre 2023 e il modulo necessario alla prenotazione può essere scaricato sempre dal sito istituzionale dell’Ente alla sezione Modulistica. Gli interessati inoltre, per ulteriori informazioni, potranno contattare il numero telefonico dedicato 0935/956962 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.