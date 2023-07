Valguarnera al lavoro sugli alloggi popolari

Messa in moto la macchina burocratica che punta alla realizzazione della graduatoria quinquennale cui si attingerà per l’assegnazione delle case: il termine per le domande scadrà il 30 luglio

VALGUARNERA CAROPEPE (EN) – Giorni di intenso lavoro con un occhio alle tematiche sociali per l’Amministrazione comunale di Valguarnera, ed in particolare al tema dell’edilizia “popolare”. È stato pubblicato infatti, negli scorsi giorni, un Bando comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili, finalizzato alla realizzazione di una graduatoria.

L’edilizia residenziale pubblica è da sempre un utile mezzo statale volto a combattere la povertà e le disuguaglianze sociali, fornendo un’abitazione a coloro che non possono permettersela e si trovano in gravi condizioni economiche. Proprio per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Valguarnera ed il sindaco Francesca Draià hanno voluto intervenire sul tema e con Determina n° 366 del 24/05/2023 è stato approvato il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del D.P.R. n° 1035/72 e L. R. n° 1/1979.

Dalla graduatoria finale, che avrà la durata di cinque anni, si attingerà esclusivamente nel caso in cui si renderanno disponibili alloggi.

Per partecipare al bando sarà necessario compilare una domanda e dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non essere titolare del diritto di proprietà, di usofrutto, di uso o di abitazione nel comune in cui è ubicato l’alloggio richiesto o in qualsiasi altra località, che dedotte le spese nella misura del 25% consentano un reddito annuo superiore a €. 206,58 e di non avere già ottenuto l’assegnazione in proprietà o patto di futura vendita di altri alloggi costruiti a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato dallo Stato, dalla regione o da altri Enti Pubblici.

Sarà inoltre obbligatorio presentare in allegato alla domanda la documentazione composta da: Dichiarazione sostitutiva attestante la propria situazione anagrafica alla data del bando, dichiarazione sostitutiva attestante la propria situazione reddituale relativa alla dichiarazione dei redditi 730/unico 2023 anno d’imposta 2022, dichiarazione sostitutiva attestante la propria situazione patrimoniale ed infine, per lavoratori extracomunitari residente nel comune di Valguarnera, il permesso di soggiorno.

Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati nella Sezione Bandi e Avvisi e Modulistica del sito istituzionale del Comune di Valguarnera www.comune.valguarnera.en.it ed il termine ultimo per la presentazione della domanda scadrà il 30/07/2023.