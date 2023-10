Valguarnera riscopre le proprie tradizioni rurali

La Sagra dello Zafferano ha animato nuovamente le strade del paese attirando come sempre un grande numero di visitatori

VALGUARNERA CAROPEPE (EN) – Si è concluso da qualche giorno uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità locale e dai centri vicini, ovvero la Sagra dello Zafferano. Per qualche giorno infatti, le vie del centro in provincia di Enna si sono riempite di stand e di professionisti della ristorazione o semplici appassionati che hanno declinato in tutti i modi possibili il protagonista dell’evento: lo zafferano.

Le vie di Valguarnera Caropepe si sono animate per la celebrazione di questa spezia pregiata, tra le più apprezzate al mondo, che negli scorsi giorni è stata ancora una volta valorizzata dal territorio. La Sagra dello Zafferano, infatti, è un appuntamento fisso per Valguarnera nel mese di ottobre (se si esclude il periodo della pandemia da Covid-19) e celebra le tradizioni e le eccellenze gastronomiche e culinarie del borgo.

In questa occasione viene quindi allestito un percorso gastronomico dove poter gustare risotti, cannoli, arancini, biscotti e tanto altro a base dell’inconfondibile aroma di zafferano. Oltre a ciò, nelle giornate della sagra, è stato possibile anche partecipare a visite guidate, degustazioni, mostre e anche convegni sul tema.

Il paese, quindi, continua a puntare sulle proprie tradizioni in ambito rurale e lo fa anche attraverso i propri allevamenti. Nei giorni scorsi, infatti, un allevamento locale ha partecipato a un concorso internazionale nel comune di Alia (Palermo), e si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Montoni 12-24 mesi” e il terzo nella categoria “Primifera”.

Un successo che è stato sottolineato anche dal sindaco Francesca Draià: secondo il vertice dell’Amministrazione comunale, infatti, questo riconoscimento può rappresentare un importante messaggio per “tutti i giovani che vogliono portare avanti il lavoro della terra e dell’allevamento. La nostra Sicilia ha delle ricchezze che devono essere coltivate, incentivate e devono avere la giusta promozione”.

“Proprio per questo – ha concluso la prima cittadina Draià – come Amministrazione comunale abbiamo voluto puntare forte sulla sagra dello Zafferano e spero e credo che la risposta che abbiamo avuto dai nostri concittadini ci debba dare forza e far capire che questa è la strada giusta da seguire per favorire lo sviluppo e la conoscenza dei nostri prodotti e della nostra cultura”.