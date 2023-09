Vandali in azione nell’Agrigentino, spaccati i finestrini di 8 auto parcheggiate

Le automobili danneggiate appartengono ai residenti delle zone. I proprietari hanno presentato denuncia a carico di ignoti.

Vandali in azione in alcune strade comunali di Aragona, in provincia di Agrigento. Ignoti hanno mandato in frantumi i vetri di 8 auto parcheggiate. Solo in un caso, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i malviventi avrebbero rubato alcune monete e oggetti di scarso valore dall’interno di un veicolo.

Indagini in corso

Le automobili danneggiate appartengono ai residenti delle zone. I proprietari hanno presentato denuncia a carico di ignoti. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’atto vandalico.