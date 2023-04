Scuola a soqquadro, finestra forzata e aule distrutte: scattano le indagini

Nessun furto ma un grave danneggiamento per un istituto comprensivo agrigentino. La prima ricostruzione dei fatti. Indagano i carabinieri.

Vandali in azione all’Istituto comprensivo Quasimodo di via Michele Amari nel quartiere Villaseta di Agrigento.

Ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto. Sono in corso le indagini di rito per risalire agli autori del gesto.

Vandali all’Istituto Quasimodo, scuola a soqquadro

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, dei vandali – attualmente non identificati – si sarebbero introdotti all’interno della scuola forzando una finestra di ferro e avrebbero messo a soqquadro alcune aule. Un gesto apparentemente inspiegabile, considerando che dall’istituto sembra non essere stato rubato nulla.

Verosimilmente, i malviventi sarebbero entrati in azione tra il tardo pomeriggio e la notte, quando la scuola era chiusa. In seguito all’amara scoperta di quanto accaduto, è stata presentata ai carabinieri una denuncia. Non per furto, ma per danneggiamento.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini di rito per ricostruire il caso. Sempre ad Agrigento, nelle scorse ore, un 35enne è stato denunciato in quanto sorpreso a tentare di rubare materiale ferroso dall’asilo “Esseneto“.

Immagine di repertorio