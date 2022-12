Vaticano, portavoce: “Condizioni stazionarie per Ratzinger, ha partecipato a messa”

Condizioni “stazionarie” per il Papa emerito. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni riferendo sullo stato di salute di Joseph Ratzinger per il quale stasera alle 17.30 sarà celebrata una messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano presieduta dal vicario Angelo De Donatis, così come ha chiesto il Papa.

Il Papa emerito ha riposato bene

“La scorsa notte – fa sapere Bruni – il Papa emerito ha potuto riposare bene. Anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della messa nella sua camera. Allo stato attuale la sua condizione è stazionaria”.