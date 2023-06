Vela, a Marsala il campionato italiano Ilca Master: regatanti da tutta Europa

Il Presidente Rocco Lima: "Un altro prezioso tassello di questa lunga e appassionata storia"

“Lo specchio d’acqua tra le isole Egadi e lo Stagnone si conferma, ancora una volta, non soltanto un ambiente naturale di grande fascino, ma un campo di regata eccellente, riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale”, così il Presidente del Circolo Velico Marsala, Rocco Lima in merito all’importante evento segna il cinquantesimo anniversario del Circolo Velico Marsala: nelle acque antistanti la storica sede infatti prenderà il via, in questo fine settimana, il Campionato Italiano ILCA Master 2023.

Respiro internazionale

Tanti i regatanti giunti in città provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero (Spagna, Olanda, Francia, Germania, Austria e Svizzera). Tra di essi, figurano anche atleti di spicco e campioni, vincitori di medaglie olimpiche. La gara pertanto si annuncia avvincente e altamente competitiva. Circa 90 i partecipanti: 53 i regatanti che si sfideranno nella ILCA 6 e 40 quelli che gareggeranno tra gli ILCA 7. Sette le prove previste da venerdì a domenica 2 luglio, con possibilità di scartare la peggiore prestazione effettuata.

Altro prezioso tassello

“Siamo inoltre orgogliosi di ospitare un Campionato così prestigioso nella nostra città proprio nell’anno in cui festeggiamo i 50 anni trascorsi dalla fondazione del Circolo Velico Marsala – aggiunge Lima. Era il 1973 quando un gruppo di appassionati velisti ha deciso di fondare quella che oggi è una realtà consolidata. Nel tempo, sono state diverse le manifestazioni di livello nazionale, europeo e mondiale che abbiamo ospitato. Questo è un altro prezioso tassello di questa lunga e appassionata storia. A tutti i regatanti auguriamo di vivere tre giorni di sport e divertimento. Buon vento a tutti”.

Il Circolo ospitante sarà rappresentato da tre dei suoi più rinomati campioni: Sergio Messina, Marco Crucitti e Roberto Giacalone.