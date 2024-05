Vercelli, azzannato dal pitbull dei genitori: morto un bimbo di appena cinque mesi

Il bambino è stato soccorso rapidamente ed è stato necessario anche l'arrivo dell'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Palazzolo Vercellese (in provincia di Vercelli, Piemonte) dove un bimbo di appena cinque mesi è stato aggredito e ucciso dal pitbull dei genitori. Secondo quanto emerso, il bambino è stato soccorso rapidamente ed è stato necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Bimbo di cinque mesi azzannato da un pitbull

Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 maggio, un bimbo di appena cinque mesi è morto dopo essere stato aggredito e azzannato dal pitbull dei genitori. La vicenda è avvenuta in provincia di Vercelli (Piemonte) nella zona di Palazzolo Vercellese. In quell’istante fuori a fare la spesa, sarebbero stato i genitori del piccolo a segnalare quanto accaduto. Loro, sono una giovane coppia trentenne da poco trasferita in zona e il bambino era stato affidato alla nonna. Nonostante i rapidi soccorsi anche con l’ausilio dei sanitari dell’elisoccorso, non c’è stato nulla da fare per la piccola vittima.

Il pitbull sotto sequestro

A seguito dell’aggressione, il pitbull è invece stato successivamente sequestrato dai militari dell’Arma della forestale e, come emerso, non aveva mai dato alcun segnale di violenza. Nelle prossime ore seguiranno accertamenti sul caso.