Da Alessio di “Amici” al racconto su Benedetto XVI: gli ospiti del weekend di “Verissimo”

Le anticipazioni delle prossime due puntate della nota trasmissione di Canale 5, condotta da Silvia Toffanin.

Un nuovo weekend significa un nuovo doppio appuntamento con “Verissimo”. Il programma condotto da Silvia Toffanin è tra i più seguiti dai telespettatori di Canale 5, che rinnovano l’apprezzamento e la curiosità per gli ospiti di volta in volta.

Per le puntate di sabato 15 e domenica 16 aprile in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30, il pubblico della rete non ha da temere noia o insoddisfazione perché il parterre di ospiti sarà in grado di sorprendere e di regalare anche qualche novità: approfondimento e intrattenimento sono il centro di “Verissimo” che cerca sempre di offrire a chi guarda attualità, varietà e curiosità.

Verissimo, gli ospiti di sabato 15 aprile di Verissimo

Sabato 15 aprile 2023 su Canale 5 alle ore 16:30, Silvia Toffanin accoglierà in studio Paola Pitagora. L’attrice è impegnata nella seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, fiction in onda su Canale 5.

A seguire, Pamela Camassa si racconterà nell’attesa di diventare una delle naufraghe della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e Raffaella Fico si aprirà alle domande della conduttrice.

Spazio anche all’attuale edizione di “Amici” con l’arrivo in studio di Alessio, eliminato nell’ultima puntata mandata in onda.

Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti, per la prima volta sarà a “Verissimo” e sarà un’occasione per conoscerla meglio e sapere di più della sua storia d’amore.

A proposito d’amore, Silvia Toffanin ospiterà una coppia formatasi a “Uomini e donne” e che è inseparabile da allora. Si tratta di Alessia e Aldo, che condivideranno la gioia dell’attesa del loro terzo figlio.

Gli ospiti di domenica 16 aprile

Domenica 16 aprile 2023 alle ore 16:30 su Canale 5, per la prima volta Silvia Toffanin intervisterà don Georg Gänswein. Proprio domenica Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Con il libro “Nient’altro che la verità – La mia vita al fianco di Benedetto XVI”, l’arcivescovo racconta il rapporto lungo vent’anni come segretario particolare di Joseph Ratzinger.

Prima dell’inizio della nuova edizione de “L’isola dei famosi”, torna a Verissimo Ilary Blasi che condurrà il reality a partire da lunedì 17 aprile. Patty Pravo porterà il suo carisma e la sua storia di talento e musica. Direttamente dalla scuola di “Amici”, la conduttrice ospiterà i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Dove e come guardare Verissimo

È possibile vedere Verissimo su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono disponibili le interviste singolarmente.