“Verissimo”, anticipazioni e ospiti di sabato 26 e domenica 27 novembre

Anche questo fine settimana sono tanti gli ospiti che si alterneranno nel salotto televisivo di "Verissimo".

Arriva un altro weekend in compagnia di Silvia Toffanin. Sabato 26 e domenica 27 novembre va in onda una nuova puntata di Verissimo su Canale 5 a partire dalle ore 16:00.

In studio moltissimi ospiti che si racconteranno tra aneddoti, vita privata e progetti lavorativi con l’intento di dare ai telespettatori un’informazione curiosa, puntuale e approfondita. Dopo le ultime due scoppiettanti puntate, Silvia Toffanin ha intenzione di fare il bis di rivelazioni ed esclusive.

Verissimo, gli ospiti di sabato 26 novembre

Sabato 26 novembre, la conduttrice dialogherà con Ludovica Nasti. La giovane attrice è già molto conosciuta e apprezzata nel panorama cinematografico italiano e, di recente, è stata protagonista degli episodi finali della seconda stagione di Mina Settembre. A seguire, torna in televisione Alexia, la cantante porterà aria di Natale in studio e si racconterà.

Spazio anche per i confronti. Silvia Toffanin intervisterà Angelo Pisani che presenterà per la prima volta la figlia Agata avuta con la collega e attrice Katia Follesa. La giovane è già conosciuta sui social per essere protagonista di reel con i genitori. Sempre per parlare di rapporto genitori – figli, in studio tornerà Marco Bellavia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e il figlio Filippo.

Inoltre, saranno presenti la conduttrice Monica Leofreddi e Alessia Mancini. Quest’ultima parlerà del suo primo libro di cucina e bellezza dal titolo “Il sorriso è l’ingrediente segreto. Ricette golose e beauty tips” edito da Mondadori e pubblicato il 22 novembre scorso.

Verissimo, gli ospiti di domenica 27 novembre

Domenica 27 novembre, invece, tornerà a Verissimo Cristina Scuccia, conosciuta dai più come Suor Cristina. Dopo aver raccontato per la prima volta di aver deciso di lasciare la vita consacrata domenica 20 novembre, la notizia ha fatto il giro del mondo riempiendo pagine di giornali, mass-media e i social. Scuccia sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin per condividere con i telespettatori le emozioni provate per l’attenzione mediatica ricevuta.

Non sarà la sola presente, però. Oltre a Cristina Scuccia, nella puntata di domenica 27 novembre ci sarà Cristina D’Avena. La cantante festeggia ben quarant’anni di carriera in cui ha cantato per generazioni di bambini le sigle di cartoni immortali.

Rimanendo in ambito musica, un altro gradito ospite sarà Nek che compie, invece, trent’anni di carriera e i suoi primi cinquant’anni. Per celebrare l’amore, in studio arriverà Stash con la compagna Giulia Belmonte e Samantha De Grenet con il figlio Brando.

Inoltre, Claudio Bisio e Vittoria Puccini parleranno di “Vicini di casa”, il nuovo film che li vede insieme e che arriverà nelle sale dei cinema italiani dal 1 dicembre. Insomma, il weekend in compagnia di Silvia Toffanin non è fatto per annoiarsi.

È possibile seguire “Verissimo” sia su Canale 5 sia in diretta streaming su Mediaset Infinity dove si possono rivedere tutte le puntate e qualche clip esclusiva.