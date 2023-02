Verissimo, Gerry Scotti piange per i suoi genitori: “Sono morti dalla mattina alla sera”

Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Gerry Scotti è scoppiato in lacrime in diretta parlando della morte dei propri genitori

Gerry Scotti si commuove in diretta durante “Verissimo”.

Il conduttore lombardo, 66 anni, non ha trattenuto le lacrime ai microfoni di Silvia Toffanin parlando dei propri genitori e della loro scomparsa.

“Non mi hanno dato il tempo di provare a salvarli”

“Sono andati via all’improvviso, in due momenti diversi, ma entrambi senza dare avvisaglia, senza una malattia – le parole di un Gerry Scotti particolarmente emozionato – Mia mamma è scomparsa a 67 anni, mio padre quattro anni dopo. Entrambi li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c’erano più. Non mi hanno dato il tempo di poterli provare a salvare. La vita è strana, vola via in un giorno, nel caso dei miei genitori in una sera”.