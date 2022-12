Verissimo, il judoka Fabio Basile in lacrime per il fratello: “Non sappiamo ancora la verità”

Il campione di Judo, Fabio Basile, si è raccontato ai microfoni di Verissimo: l'atleta azzurro non ha ancora superato la morte del fratello

Dai trionfi nel Judo, al dramma della morte del fratello. Fabio Basile si è raccontato a cuore aperto, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin.

L’atleta azzurro, classe 1994, ha vinto la medaglia d’oro nella categoria 66 kg alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, regalando all’Italia la sua 200a medaglia d’oro ai giochi olimpici.

A novembre del 2021, però, Basile ha perso il fratello Michael, trovato morto nella sua casa di Rosta nel torinese dai familiari che non avevamo più ricevuto sue notizie da ore.

“Mio fratello era un guerriero”

“Mio fratello era un guerriero – dice Basile – Come sto? Io sto bene, penso che la vita tante volte ti mette di fronte situazioni che non avresti mai voluto vedere, sentire. Lui era una persona d’oro, mi manca tanto. Era un guerriero, ha vinto molte battaglie nella sua vita.

Nel salotto di Canale 5 vengono mostrate al judoka una serie di immagini che lo ritraggono assieme al fratello. “È un bel video – racconta Fabio in lacrime – Devi trasformare il dolore in benzina, perché se esiste un altro mondo, perché io credo in Dio, l’unico modo per renderlo fiero di noi è vincere nella vita oltre che nello sport”.

Fabio Basile: “Michael ha frequentato persone sbagliate”

“Michael ha fatto errori, come li facciamo tutti, ha frequentato persone sbagliate che lo hanno fatto cambiare, ma è sempre stato presente per gli altri. Lui continuava a dirmi che io non sapevo come erano le cose perché ero sempre fuori”.

Ancora non si conosce se il 31enne sia morto per abuso di droghe o per un problema di salute. “Quando lo saprò starò meglio anche io. I miei genitori non si sono mai arresi. Io fuori quando se n’è andato? Forse mio fratello voleva darmi una batosta per poi riportarmi al top: io vincerò stavolta non solo per me“.