Verissimo, la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota: “Avrei voluto vederli insieme”

La figlia d'arte si racconta a "Verissimo": dalla separazione dei genitori, al rapporto oggi con Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Natalia Mastrota, figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, parla per la prima volta dei propri genitori ai microfoni di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

La giovane, infatti, ha raccontato il suo rapporto con mamma e papà e della loro separazione avvenuta quando lei era soltanto una bambina

“Mamma e papà si sono separati che ero piccolissima – le parole della ragazza – Non ricordo quasi nulla, se non gli inseguimenti dai paparazzi e i servizi sui giornali. Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una volta, capire come sarebbe stata la vita di tutti i giorni”.

Natalia Mastrota: “Mai visti mamma e papà come coppia”

“Li ho visti insieme ai compleanni e agli eventi, perché negli anni sono rimasti amici. Come coppia mai“, continua la figlia d’arte, ammettendo che, dopo l’addio, il padre è stato più libertino mentre la madre ha avuto storie più lunghe.

“Ho un bellissimo rapporto con entrambi. Con mia madre ci legavano i cavalli perché prima di fare le gare di sci facevo gare di equitazione – conclude Natalia – Mio padre mi sostiene in tutto. È più pasticcione, ma abbiamo un legame splendido”.