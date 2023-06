Silvia Toffanin torna con “Verissimo – Le Storie” su Canale 5: gli ospiti del weekend

Interviste inedite e grandi ritorni, spazio a Roberto Bolle, ma anche a Belen e Alessandra Celentano. Le anticipazioni delle prossime puntate di "Verissimo -Le Storie".

Un nuovo appuntamento con “Verissimo – Le Storie” per i telespettatori di Canale 5: sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 andranno in onda le consuete due puntate dopo la chiusura della stagione di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

L’idea è stata di non far sentire al pubblico la mancanza delle interviste coinvolgenti e a cuore aperto che nei mesi scorsi Silvia Toffanin è stata in grado di realizzare con i personaggi più amati del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica.

“Verissimo – Le storie”, quindi, ripropone le interviste più emozionanti della ultimata stagione televisiva per far rivivere le parole degli ospiti, dare spazio a nuove suggestioni e fare compagnia ai tanti estimatori del programma. La particolarità è che nel corso di queste settimane sono state mandate in onda anche interviste inedite come quella a Beppe Vessicchio o a Filippo Bisciglia. Insomma, è un programma che sa riservare gradite sorprese oltre al rewatch già annunciato.

Chi saranno gli ospiti del doppio appuntamento di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023? Scopriamolo insieme!

Gli ospiti di Verissimo – Le Storie di sabato 10 giugno 2023

Sabato 10 giugno 2023, alle ore 16:30 su Canale 5, a “Verissimo – Le storie” verrà riproposta l’intervista a Roberto Bolle, la star internazionale della danza. A seguire, spazio al rapporto genitori-figli con il racconto di Melissa Satta con il figlio Maddox. Per i tantissimi fan di “Terra Amara”, verrà riproposta l’intervista a Melike Ipek Yalova, l’attrice turca che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu nella serie.

Spazio a Belen e Alessandra Celentano domenica 11 giugno

Domenica 11 giugno 2023, sempre alle ore 16:30 su Canale 5, saranno nuovamente trasmesse le interviste a Belen Rodriguez, ad Alessandra Celentano, la prof. della scuola di “Amici” di Maria De Filippi e al regista e attore Claudio Amendola.

Dove e come guardare “Verissimo Le Storie”

È possibile vedere il programma su Canale 5, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, sulla piattaforma sono disponibili on demand tutte le puntate delle stagioni precedenti nonché le singole interviste, filmati inediti e il backstage del programma.