Verso Brindisi-Catania, mister Ferraro convoca 21 rossazzurri

Gli etnei volano in Puglia per giocarsi le chances di qualificazione al prossimo turno della Poule Scudetto dopo il k.o. con il Sorrento

Dopo la sconfitta al “Massimino” contro il Sorrento, sarà una gara da dentro o fuori per il Catania quella di Brindisi.

I rossazzurri, infatti, devono vincere per continuare a sperare nella qualificazione al turno successivo della Poule Scudetto Serie D

I convocati rossazzurri

L’allenatore degli etnei Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida in Puglia, in programma domani alle 16.00 allo stadio “Franco Fanuzzi” e valevole per la seconda giornata del girone 3 della fase valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Serie D 2022/23.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

9 Litteri

10 Lodi

11 Forchignone

16 Al. Russotto

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

27 Castellini

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

70 Baldassar

99 Sarao