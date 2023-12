Verso Catania-Pescara: Lucarelli convoca 21 calciatori per la Coppa Italia

L'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, dopo la sconfitta con il Messina, ha convocato 21 giocatori per la partita contro il Pescara,

L’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, dopo la sconfitta nel derby con il Messina (1-0), ha convocato 21 giocatori per la partita contro il Pescara, fissata domani alle 20:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valida per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/24.

Giovedì in mattinata, al “Cibalino”, comincerà la preparazione in vista della sfida con il Sorrento, programmata lunedì 18 dicembre alle 20:45 per la diciottesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Di seguito i calciatori a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

5 Rapisarda

6 Zanellato

8 Rocca

11 Mazzotta

15 Privitera

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

20 Popovic

22 Livieri

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni