Almaviva, lavoratori ancora in protesta: nuovo sit-in a Palermo

Prosegue l'agitazione dei lavoratori Almaviva di Palermo che chiedono certezze sul loro futuro occupazionale.

Lavoratori Almaviva ancora in protesta a Palermo, in via Ugo La Malfa 34, dove stamattina alle ore 9,30 è cominciato il sit-in davanti la sede dell’Assessorato alle Attività Produttive ed Economiche del Lavoro.

I lavoratori chiedono un intervento immediato da parte del Comune di Palermo e degli assessori deputati alle Attività Produttive ed Economiche e al Lavoro, affinché possano rendersi parte attiva della vertenza di Almaviva Contact.

Almaviva, numerosi lavoratori a rischio

Sono numerosi lavoratori il cui futuro occupazionale è a rischio. A soffrire della delicata situazione sono anche le loro famiglie, con mogli e figli preoccupati.

Nei giorni scorsi i lavoratori Almaviva avevano inscenato una protesta anche davanti la sede della Regione Siciliana in piazza Indipendenza a Palermo. Con loro anche i sindacati che appoggiano lo stato di agitazione dei dipendenti.