VIDEO | Accompagna la figlia all’altare ma resta in mutande: milioni di views su TikTok

E' diventato virale su TikTok il video di un padre che perde i pantaloni mentre accompagna la figlia all'altare: cos'è successo

Ha collezionato subito milioni di visualizzazioni su TikTok la “disavventura” di un padre nel giorno del matrimonio della propria figlia. L’uomo, infatti, mentre accompagnava la figlia all’altare è rimasto improvvisamente in “mutande” tra le risate degli utenti che hanno subito condiviso il filmato sui social.

Ecco perchè l’uomo ha perso i pantaloni

Ma cosa è accaduto al papà 74enne della tiktoker Sarah? Non è stato bene nel periodo precedente alle nozze e ha quindi perso peso: “Quando affitti un abito, di solito non ci sono i passanti per la cintura e mio papà non è mai stato tipo da indossare le bretelle. I pantaloni hanno tenuto durante tutte le foto di famiglia. Dopo devono essersi allentati…”. Alla fine, le parole che tutti si aspettavano di sentire: “Io non ho avuto problemi, volevo solo assicurarmi che fosse tutto apposto per il mio papà. Appena ha ritirato su i pantaloni, ha sorriso e l’intera chiesa è scoppiata in un applauso, e in tante risate. Io ho alzato il bouquet”. Viva il papà della sposa!

