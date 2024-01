Commosso cordoglio del mondo dello spettacolo e dei tantissimi fan

È morta a 90 anni Sandra Milo, “Sandrocchia” come affettuosamente la chiamava il regista Federico Fellini, con il quale ebbe una liaison durata 17 anni e che la definiva “sua musa”. All’anagrafe Elena Liliana Greco, in arte Sandra Milo, nacque l’11 marzo 1933 a Tunisi e si è spenta nella sua abitazione a Roma tra l’affetto dei suoi cari come aveva chiesto. A farlo sapere è la famiglia. La bionda e solare attrice nel suo curriculum professionale vanta anche numerose apparizioni nel piccolo schermo dove ha anche condotto alcuni programmi. In memoria della Milo, che ha ispirato tanti grandi registi italiani e francesi, il mondo dello spettacolo ma non solo esprime un commosso e profondo cordoglio.