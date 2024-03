VIDEO | Arriva il gatto in casa: la reazione del pitbull è virale

Sta facendo il giro del web la reazione di un pitbull all'arrivo in casa di un gatto: il cane appare spaventato e intimorito

Un pitbull terrorizzato dall’arrivo in casa di un nuovo “compagno di giochi”, vale a dire un gatto. La simpatica reazione del cane alla vista del micio è diventata virale sui social network, raccogliendo in pochissime ore migliaia di visualizzazioni su Tiktok.

Il cane spaventato dal gatto: l’esilarante video

Nel filmato viene mostrato il nuovo arrivato in famiglia, un gattino di qualche mese, e la divertente reazione del cane. Una scena esilarante: il pit bull, imponente e muscoloso, rimane impietrito sulle scale, impaurito dal cucciolo, tanto da temere di salire un gradino in più. Il suo sguardo con gli occhi sgranati dice tutto, mentre timoroso osserva il nuovo fratellino, un micetto grigio tutt’altro che spaventato e incuriosito dallo strano comportamento del cane. “Non avere paura, è soltanto un cucciolo”: esclama con voce dolce la proprietaria dell’amico a quattro zampe, che in tutti modi cerca di tranquillizzarlo. “Dai, è un gattino”, insiste, fino a raggiungere l’obiettivo desiderato. Il pit bull si fa coraggio e avanza timidamente e accetta di salire le scale, così da poter conoscere il nuovo amico peloso. La scena ha avuto un enorme successo tra gli utenti social, che hanno commentato ironicamente il confronto tra i due animali.

