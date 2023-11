VIDEO | Cane cieco rimane intrappolato in uno stagno: l’eroico soccorso di due poliziotti

Gli agenti, non senza difficoltà, hanno raggiunto l'animale, lo hanno tirato fuori dall'acqua e portato al sicuro

Disavventura a lieto fine per un cane cieco rimasto intrappolato in uno stagno e salvato da due poliziotti in un difficile intervento di soccorso. E’ successo al Baisley Pond Park, nel Queens, a New York (Stati Uniti) e il video del salvamento è diventato subito virale.

Infreddolito e impaurito

Sparky, un Border Collie di circa 8 anni, è rimasto incastrato tra la vegetazione in uno stagno all’interno del parco. I lamenti del cane, infreddolito e impaurito, hanno incuriosito alcune persone che hanno prontamente chiesto aiuto al centralino della polizia locale.

L’intervento degli agenti

Gli agenti, non senza difficoltà, hanno raggiunto l’animale, lo hanno tirato fuori dall’acqua e portato al sicuro. Il cane si è riscaldato al sole e protetto da una giacca di uno dei due poliziotti.

video da pagina Facebook NYPD