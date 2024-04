VIDEO | Cerca di salire sul treno in corsa, ma precipita sui binari: tragedia sfiorata

Pericolosissimo incidente all'interno di una stazione ferroviaria dove una donna è scivolata sui binari mentre cercava di salire sul treno

Poteva avere un epilogo drammatico quanto accaduto in una stazione nella cittadina di Moreno, in Argentina. Una donna, infatti, ha cercato di salire sul treno in corsa, ma è sprofondata sui ginari: la protagonista della vicenda ha riportato fortunatamente soltanto lievi ferite.

Le immagini dell’incidente



A immortalare tutto le telecamere di sicurezza della stazione, che hanno ripreso la donna mentre correva lungo la banchina in un disperato tentativo di aggrapparsi al treno. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui, nonostante avesse afferrato la maniglia di una porta, la donna ha perso la presa, scivolando drammaticamente nello spazio tra il treno e i binari. Fortunatamente, altri treni non hanno oltrepassato quel tratto di binari, circostanza che ha evitato conseguenze ancora più gravi.

