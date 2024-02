VIDEO | Elicottero si alza in volo ma precipita subito: paura tra i turisti

Disavventura per 4 passeggeri e il pilota di un elicottero: il velivolo dopo essersi issato in volo è precipitato improvvisamente

Bruttissimo incidente aereo a Medellin, in Colombia, dove un elicottero, poco dopo essere decollato dal tetto di un grattacielo ha perso il controllo e si è schiantato. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco sul posto, l’incidente non ha avuto esiti fatali per le persone a bordo.

Per fortuna nessuna vittima

I cinque passeggeri e il pilota, fortunatamente, sono sopravvissuti. L’elicottero, utilizzato abitualmente per effettuare voli turistici panoramici sopra la città, aveva preso il volo dal pad di atterraggio situato sul tetto del noto ristorante Hangar.

