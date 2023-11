VIDEO | Follia in strada: parla al telefono seduto sul cofano di una Ferrari

Incredibili le immagini che circolano sul web: un giovane infatti si è concesso una chiacchierata al telefono sul cofano di una Ferrari

Telefono in mano, gambe incrociate e chiacchierata in comodità seduto sul cofano di una Ferrari. Nelle scorse ore sui social è diventato virale un video che riprende la bravata di un giovane che viaggia seduto sulla lussuosa vettura di Maranello tra corso di Porta Ticinese e le Colonne.

La Ferrari non si è fermata neanche al semaforo

Come se la bravata non fosse ancora abbastanza, l’automobile guidata da un secondo soggetto non ha rispettato neanche il semaforo rosso, svoltando a tutta velocità a destra.

