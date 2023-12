VIDEO | Liberia, autocisterna sbanda ed esplode, oltre 40 morti: “Persone incenerite”

L'improvvisa e impressionante deflagrazione ha sorpreso tanta gente provocando un'ecatombe

Gravissimo incidente in Africa, precisamente nello Stato occidentale della Liberia a 130 km dalla capitale Monrovia, dove a deflagrare è stata un’autocisterna che trasportava benzina dopo essersi schiantata fuori strada. Lo riferiscono i media locali, precisando che sono ancora da chiarire i motivi per i quali il mezzo abbia cominciato a sbandare.

Bilancio grave

Pesantissimo il bilancio, che stima almeno 40 persone rimaste uccise e ridotte letteralmente in cenere dall’esplosione. A occuparsi dei numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi è il dottor Francis Kateh. Le immagini e i video dell’esplosione sono state condivise sui social.

Ustionati

“La nostra squadra va di casa in casa per controllare chi manca all’appello”, ha aggiunto ancora il medico parlando all’AFP. La polizia in precedenza aveva fissato il bilancio delle vittime a 15 e aveva detto che almeno 30 persone erano rimaste ferite mentre i locali si erano radunati sulla scena. “Molte persone sono rimaste gravemente ustionate”, ha detto il vice ispettore generale della polizia nazionale della Liberia.

