VIDEO | Le onde anomale travolgono i turisti mentre passeggiano

Delle spaventose onde anomale hanno travolto diverse persone mentre si trovavano a passeggiare vicino al fiume. Molti dei presenti avevano intuito il fenomeno naturale che stava verificandosi, infatti dal video si vede chi era già pronto ad immortalare il momento con video e fotografie e chi stava fuggendo per scampare la violenza delle onde.

Le onde anomale

Il tutto si è verificato nella località di Qiantang nella provincia di Zhejiang in Cina e il video è stato girato l’1 ottobre. Dalle immagini del filmato si vede una persona spazzata via dalla propria sedia a rotelle. Si tratta di un fenomeno naturale che in quella zona avviene sempre nello stesso periodo, grazie alla foce del fiume che sfocia nell’oceano o nel mare e l’incontro con la corrente genera queste onde altissime – come riporta Euronews -, ma ciò dipende anche da un particolare posizionamento della luna.

Video: Disaster News, X