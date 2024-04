VIDEO | Parigi, cadute le iconiche pale del Moulin Rouge: nessun ferito

Come riferito dall'emittente francese Bfm Tv, a subire dei danni è stata anche la facciata dell'edificio famoso in tutto il mondo

Attimi di tensione a Parigi dove, nelle prime ore di giovedì 25 aprile, sono cadute al suolo le iconiche pale del Moulin Rouge, famoso monumento della città francese. Secondo le prime ricostruzioni dal luogo, non ci sarebbe alcun ferito.

Parigi, paura al Moulin Rouge: cadute le pale del teatro

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, sono crollate al suolo le pale del Moulin Rouge, famoso monumento della città di Parigi. Come riferito dall’emittente francese Bfm Tv, a subire dei danni è stata anche la facciata dell’edificio famoso in tutto il mondo. A finire a terra – insieme alle pale -anche le lettere M-O e U al neon. Rimasto per diverse ore lungo la strada Boulevard de Clichy nel 18° arrondissement, tutto il materiale è stato poi rinvenuto dalle autorità presenti e intervenute sul posto.