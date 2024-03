VIDEO | Paura al porto: nave portacontainer sfonda tre gru

Paura all'interno di un porto dove una nave portacontainer ha perso il controllo facendo crollare ben tre gru: ci sarebbe un ferito grave

Una nave portacontainer battente bandiera di Hong Kong ha perso improvvisamente il controllo entrando nel porto di Kocaeli in Turchia e ha urtato alcune gru giganti. Tre di queste non hanno retto all’impatto: la struttura ha ceduto e sono crollate a terra

Un lavoratore gravemente ferito

Secondo le prima informazioni emerse almeno una persona che in quel momento si trovava al lavoro su una gru sarebbe rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti le forse di polizia e i vigili del fuoco per soccorrere le persone in pericolo e per indagare sull’accaduto. Secondo quanto riferito dalla locale autorità portuale anche alcuni container risultati siano stati sbalzati dalla nave sulla banchina. In alcuni video si vedono i lavoratori del porto correre scappare mentre le gru vengono spinte dalla prua della nave e poi abbattute.