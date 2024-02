VIDEO | Sparatoria ad Agrigento, morto uno degli aggressori

Roberto Di Falco, 38 anni, di Palma di Montechiaro, è morto all’ospedale san Giovanni di dio

Sparatoria in una concessionaria di auto al villaggio Mosè frazione di Agrigento. Stando ad una prima ricostruzione, quattro persone, a bordo di un’auto, si sarebbero presentate con armi in pugno davanti la concessionaria e uno di loro, avrebbe puntato la pistola e avrebbe fatto fuoco ma l’arma si sarebbe inceppata.

Sparatoria Agrigento: morto uno degli aggressori

La sparatoria sarebbe nata per questioni legate alla compravendita di auto; Prima la rissa con il titolare della concessionaria, poi da uno dei aggressori è stata tirata fuori una pistola ed è partito un colpo durante la colluttazione che ha raggiunto all’addome il 38 enne di Palma di Montechiaro Roberto Di Falco che è deceduto in ospedale. La Squadra mobile ha già identificato due persone che erano con il 38enne e al momento li stanno ascoltando in Questura; una terza persona invece è ancora ricercata.

Sono in corso le ricerche da parte della polizia di stato. Sul luogo dell’agguato la polizia scientifica che sta effettuando i rilievi.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI