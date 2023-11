VIDEO | Terrore in spiaggia, coccodrillo entra in acqua: bagnanti in fuga

Alla vista dell'enorme animale il bagnino ha urlato ai bagnanti di allontanarsi in fretta con un fischietto

Momenti di puro terrore in una spiaggia del Messico. Un video, diventato subito virale, mostra le immagini di un enorme coccodrillo far “visita” ad uno dei tanti litorali sabbiosi del Paese.

Le urla del bagnino e il fuggi fuggi

L’enorme esemplare di oltre due metri è apparso sulla spiaggia di di Zihuatanejo per entrare a rinfrescarsi in acqua. Alla vista del coccodrillo il bagnino ha urlato ai bagnanti di allontanarsi in fretta con un fischietto e ha lanciato verso l’anomale un giubbotto salvagente nel tentativo di farlo fuggire. Il coccodrillo, pero’, ha continuato la sua strada ed è entrato in acqua.

video da X

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI