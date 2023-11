VIDEO | Violenta burrasca spezza in due nave cargo, le impressionanti immagini

L'equipaggio, una dozzina di uomini, fortunatamente è stato tratto in salvo. Nessuna conseguenza fisica ma tanta paura

Il maltempo sta imperversando sulla Turchia e in particolare sulle coste. Un video, diventato subito rivale ha ripreso le immagini di una nave cargo arenata e in preda alle onde e al fortissimo vento al largo di Eregli, nel nord-ovest del Paese, nelle acque del Mar Nero.

Onde alte cinque metri e violente raffiche di vento

Il cargo Pallada, come si vede nel video, è in balia delle onde alte almeno 5 metri e con fortissime raffiche di vento. L’imbarcazione battente bandiera del Camerun, si è spezzata letteralmente in due parti e subito notevoli danni. L’equipaggio, una dozzina di uomini, fortunatamente è stato tratto in salvo. Nessuna conseguenza fisica ma tanta paura per le persone a bordo della nave tranciata in due parti.

