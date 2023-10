Euro2032 assegnato a Italia e Turchia, Gravina: “Svolta storica”

Lo ha deciso il comitato esecutivo dell'Uefa riunito a Nyon. Per il nostro paese è la terza volta mentre per quello eurasiatico la prima

Italia e Turchia saranno i paesi organizzatori degli Europei 2032 di calcio. Lo ha deciso il comitato esecutivo dell’Uefa riunito a Nyon. Per il nostro paese è la terza volta mentre per quello eurasiatico la prima.

Regno Unito e Irlanda organizzatori Europeo 2028.

La delegazione italiana a Nyon è stata guidata dal Presidente federale e Vice Presidente Uefa Gabriele Gravina, con lui il Segretario Generale Marco Brunelli, il Project Manager Euro 2032 Antonio Talarico e tutto il team che ha lavorato al dossier. Per la Turchia, con il Presidente della Turkish Football Federation (TFF) Mehmet Büyükekşi, il Segretario Generale Kadir Kardaş e il Vice Presidente Mustafa Eröğüt.

Il dossier

Per la presentazione del dossier all’Esecutivo, la scelta della Figc è andata su due Ambassador particolari: il Capo delegazione della Nazionale e primatista di presenze in Azzurro Gianluigi Buffon e la giornalista e conduttrice TV Ilaria D’Amico. L’Ambassador turco è stato invece Volkan Demirel, ex portiere della Nazionale turca (66 presenze tra il 2004 e il 2014).

Il presidente Figc, Gravina: “Svolta storica per noi”

Euro2032 di calcio anche in Italia “è una svolta storica per noi, abbiamo inseguito questo traguardo per anni”. Lo dice da Nyon, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. “E’ dal 1990 ch non avevamo la possibilità di organizzare un torneo calcistico così importante: 42 anni sono il tempo giusto per poter concentrare i nostri sforzi e poter dimostrare ancora una volta la grande capacità organizzativa e gestionale del nostro Paese”.