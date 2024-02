VIDEO | Vogliono difendere l’1-1 ad ogni costo, parte la sceneggiata: “crampi” per tutti

Recitazione da oscar per diversi calciatori di una formazione che, per difendere il pareggio nel recupero, hanno simulato di avere i crampi

Avete presente essere disposti a tutto pur di portare a casa il risultato? Ecco, una dimostrazione arriva dalla Colombia. Incredibile ma vero ciò che è accaduto nel campionato di calcio del paese sudamericano durante i minuti finali di Envigado-America di Calì, match valido per la 7a giornata della Primera A. Per difendere ad ogni costo il pareggio conquistato al 93′ i padroni di casa hanno fatto di tutto per rallentare il gioco e far passare i minuti fino al fischio finale. Inscenando una farsa che ha funzionato, fingendo una serie di crampi improvvisi quanto evidentemente irreali. Con un video diventato subito virale sui social.

Crampi per tutti: il video è virale

Un giocatore a terra, in preda ai dolori, il proprio portiere che lo soccorre, al 93′ di una partita tiratissima. Una scena che accade su tutti i campi di calcio a riprova dell’enorme fatica e dispendio energie che si utilizzano a margine di un match tiratissimo. Come lo è stato Envigado-America di Calì, con gli ospiti in vantaggio al 25′ e i padroni di casa in rimonta al 93′. Fin qui tutto normale, salvo il fatto che quanto accaduto all’Estadio Polideportivo Sur, in Colombia, è stata una vera e propria sceneggiata degna da premio Oscar.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI