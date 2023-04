Villafranca, trovato con crack, marijuana e hashish: arrestato pusher

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Villafranca, nel Messinese, un 43enne. I militari lo hanno fermato in una via del centro e sottoposto a perquisizione personale, poi estesa alla sua abitazione e al negozio da lui gestito.

Hanno trovato 164 grammi tra crack, hashish e marijuana, alcuni semi di marijuana e 14 recipienti con terriccio pronti per la coltivazione. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.